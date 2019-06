Regardez comment le Pr Macky Sall et la Première Dame ont rompu samedi le jeûne (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Sur ces images exclusives de dakarposte, le couple Présidentiel du Sénégal, en Oumra aux lieux saints de l'Islam, sacrifie au rituel de la coupure du jeune. C'était samedi soir à la Mecque précisément à leur hôtel sis à un jet de pierre de la Kaba. Sur l'image, on reconnaît Guediel Abdourahmane KA, un proche parmi les plus proches du PR MACKY Sall et de Marième Faye Sall. Soit dit en passant, KA est un discret homme d'affaires. Aguerri, il s'y connaît en immobilier entre autres.