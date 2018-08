Rencontre Merkel-Poutine: la Syrie et l'Ukraine au coeur des discussions

Angela Merkel a reçu samedi 18 août Vladmir Poutine au château de Meseberg, au nord de Berlin, pour un entretien consacré notamment aux conflits syrien et ukrainien, points de désaccords persistants entre l'Allemagne et la Russie. Peu d’informations ont filtré après leur entrevue, mais les deux dirigeants avaient déjà annoncé la couleur par déclarations interposées avant sa tenue.



Le président russe, arrivé en Allemagne après avoir assisté au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, a appelé les Européens à participer financièrement à la reconstruction de la Syrie. Une thématique récurrente chez Vladimir Poutine depuis plusieurs mois.



"Il faut renforcer la dimension humanitaire dans le conflit syrien et je veux dire par là avant tout l'aide humanitaire à la population syrienne, et aider les régions où les réfugiés se trouvant à l'étranger peuvent retourner", a-t-il déclaré avant de rencontrer Angela Merkel. L’homme fort du Kremlin souhaite un retour rapide de plus de 5 millions de réfugiés en Syrie. Depuis quelques mois, seuls quelques milliers de réfugiés sont en retournés dans leur pays. Il y en a un million en Jordanie, autant au Liban, et 3 millions en Turquie, a constaté Vladimir Poutine.







La chancelière allemande a estimé pour sa part que la priorité en Syrie était "d'éviter une catastrophe humanitaire", sans rentrer dans les détails. Sur l’épineux dossier syrien, Berlin souhaite que Moscou finalise un accord de paix durable avec Washington.Angela Merkel a jugé possible la tenue d'un sommet à quatre (Russie, France, Turquie, Allemagne) sur la Syrie.



L'Ukraine au centre des débats



Autre sujet au menu des discussions : la situation en Ukraine. Vladimir Poutine a estimé que le règlement de la crise "malheureusement n'avance pas du tout".



Le processus de paix des accords de Minsk, parrainé par l'Allemagne et la France, est au point mort, a quant à elle affirmé la chancelière, soulignant l'absence "de cessez le feu stable" dans l'est de l'Ukraine. Une mission des Nations unies sur place, au menu des discussions avec M. Poutine, "pourrait peut-être jouer un rôle de pacification" dans la région, a-t-elle dit. La Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement les séparatistes de l'Est ukrainien, ce qu'elle nie.



La question de l'oléoduc Nord Stream 2, qui doit permettre d'acheminer le gaz russe en Allemagne via la Baltique, constitue enfin un autre dossier chaud au cœur des discussions entre les deux dirigeants.







Cette rencontre à huit clos entre Vladimir Poutine et Angela Merkel aura probablement peu de conséquences pratiques. Rien de concret n'était sorti de leur précédente rencontre, qui s'est déroulée en mai 2018 à Sotchi.



La chancelière allemande a averti peu avant l’entretien qu'"aucun résultat particulier" n'était à attendre de cette entrevue. "Mais le nombre de problèmes qui nous préoccupent, de l'Ukraine à la Syrie en passant par la question de la coopération économique, est si important que cela justifie un dialogue permanent", a-t-elle ajouté.