Rendez-vous fatal à la plage de Diamalaye : Un tôlier poignarde son camarade en plein duel nocturne

Ce qui devait être un simple règlement de comptes entre deux collègues s’est transformé en un meurtre brutal. Dans la nuit du 3 janvier, sur la plage déserte de Diamalaye, Modou Mbengue a mortellement poignardé son ami Fallou Dione, l’achevant d’un coup fatal en plein cœur. L’Observateur revient sur ce drame glaçant qui a choqué les habitués du quartier.



Un duel sous le vent glacial de Diamalaye



Tout commence dans la journée du 3 janvier 2025. Modou Mbengue, tôlier de profession, et Fallou Dione, son camarade de travail, en viennent aux mains après une vive altercation. Séparés une première fois, les deux hommes, animés par une rancune tenace, se lancent un défi : se retrouver plus tard pour en finir.



Le rendez-vous est pris. Aux environs de 22 heures, sur une plage vidée de ses occupants par le froid mordant, les deux hommes s’affrontent dans un combat sans merci. Selon les informations recueillies par L’Observateur, c’est Modou Mbengue qui prend l’avantage. Armé d’un objet contondant, il frappe violemment son adversaire à la bouche avant de lui asséner un coup fatal dans la poitrine, atteignant directement le cœur. Fallou Dione s’effondre, mortellement blessé.



Les aveux d’un meurtrier « en état de légitime défense »



Une heure plus tard, aux environs de 1 heure du matin, Modou Mbengue se rend de son propre gré au commissariat de l’Unité 15. Devant les policiers du commissaire Sarré, il confesse son crime, mais se défend : « Il a sorti un couteau, j’ai dû me défendre et le retourner contre lui. »



Selon L’Observateur, le meurtrier, qui vient de fêter ses 36 ans le 1er janvier dernier, explique que Fallou Dione l’aurait attaqué en premier avec une arme blanche. Il affirme avoir riposté à mains nues, retournant le couteau contre son adversaire dans un ultime geste de survie.



Un corps sans vie, des blessures béantes



Alertée, la police se déploie rapidement à la plage de Diamalaye. Sur place, ils découvrent le corps inerte de Fallou Dione, allongé sur le dos dans le sable froid. Les sapeurs-pompiers arrivent à leur tour et procèdent aux constatations d’usage. Les blessures sont profondes et béantes :

• Une plaie sanglante à la lèvre supérieure

• Une blessure fatale dans la région du cœur



Le défunt, identifié sous le nom de Fallou Dione, âgé d’environ 30 ans, résidait à l’Unité 16 des Parcelles Assainies.



Une enquête en cours pour élucider les circonstances exactes



Si Modou Mbengue clame la légitime défense, l’enquête en cours devra déterminer les véritables circonstances de ce duel macabre. Était-ce réellement un combat à armes égales ? Fallou Dione était-il armé ? Modou Mbengue a-t-il prémédité son acte ?



Autant de questions auxquelles les enquêteurs tenteront de répondre pour démêler le vrai du faux dans cette affaire qui fait déjà grand bruit à Diamalaye.





























































