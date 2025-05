Report des discussions États-Unis-Iran, Washington durcit le ton à l'égard des acheteurs de brut iranien

Téhéran et Washington devaient se retrouver samedi à Rome pour une quatrième série de pourparlers, après que les deux parties ont fait état de progrès lors des cycles précédents.



Mais dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi le report des négociations. « Le prochain cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, qui devait avoir lieu à Rome samedi (...) a été reporté », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaï, dans un communiqué. Il a ajouté que cette décision avait été prise sur proposition d'Oman et qu'une autre date serait annoncée « ultérieurement ».





Le chef de la diplomatie omanaise, qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran, avait annoncé plus tôt jeudi le report. « Pour des raisons logistiques, nous reportons la réunion entre les États-Unis et l'Iran, initialement prévue le samedi 3 mai. De nouvelles dates seront annoncées lorsqu'elles auront été mutuellement convenues », a écrit Badr al-Boussaïdi, sur son compte X.





Selon une source proche des négociations, les États-Unis « n'avaient jamais confirmé leur participation » aux pourparlers de samedi.







« Nous nous attendons à ce qu'un autre cycle de discussions ait lieu dans un futur proche », a affirmé à des journalistes la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, ajoutant que les discussions initialement prévues ce week-end n'avaient jamais été confirmées.





Les Houthis au centre des nouvelles tensions entre Washington et Téhéran



Un haut représentant iranien a déclaré à Reuters que « les sanctions américaines contre l'Iran (décidées) durant des pourparlers sur le nucléaire ne contribuent pas à résoudre la question du nucléaire via la voie diplomatique ». « En fonction de l'approche américaine, la date du prochain cycle de discussions sera annoncée », a-t-il ajouté.



De nouvelles tensions sont apparues entre Washington et Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé plus tôt dans la journée des « comportements contradictoires et des déclarations provocatrices » après que l'administration du président américain Donald Trump a prévenu l'Iran de conséquences pour son soutien aux Houthis yéménites et imposé de nouvelles sanctions visant le pétrole iranien.



Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait envoyé un message à l'Iran, mercredi soir, avertissant Téhéran qu'en raison de son soutien «MORTEL» aux Houthis, l'Iran en paierait le prix.





Plus tôt dans la semaine, un drone houthi a forcé le porte-avions USS Harry S. Truman à effectuer une manœuvre d'évitement, ce qui aurait provoqué la chute d'un avion de chasse F-18 d'une valeur de 67 millions de dollars.



Les États-Unis ont perdu sept drones MQ-9 Reaper, pour une valeur totale de 210 millions de dollars, dans la région du Yémen depuis mi-mars, utilisés pour la surveillance, mais aussi l’attaque contre les rebelles houthis, a déclaré lundi un responsable américain. À ces pertes, s'est ajoutée celle de l'avion de combat qui a chuté du porte-avions Harry S. Truman en mer Rouge, dans un accident qui a blessé un marin.





Jeudi soir, dans un post sur son compte social Truth Social, le président Trump annonce des sanctions contre tous ceux qui achètent du pétrole ou des produits pétrochimiques iraniens. « Tous les achats de pétrole iranien ou de produits pétrochimiques doivent cesser MAINTENANT ! Tout pays ou personne qui achète TOUTE QUANTITÉ de PÉTROLE ou de PRODUITS PÉTROCHIMIQUES en provenance d'Iran sera immédiatement soumis à des sanctions secondaires. Ils ne seront pas autorisés à faire des affaires avec les États-Unis d’Amérique de quelque manière que ce soit », peut-on lire sur ce post.







La réunion entre Iranien et Européens reportée



Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a confirmé qu'il n'y aurait pas de réunion vendredi entre Iraniens et Européens sur le nucléaire iranien, comme l'avait suggéré Téhéran plus tôt cette semaine. « Il y avait une réunion technique d'envisagée préalable à la (...) rencontre à haut niveau entre les États-Unis et l'Iran. Cette rencontre ne se tenant pas, la réunion technique n'avait plus de pertinence, en tout cas, à cette échéance-là », a-t-il déclaré à l'AFP, faisant référence au report d'une réunion samedi à Rome.



La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie, sont parties prenantes de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran, prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions internationales.



Le texte est devenu de facto caduc à la suite de la décision des États-Unis de s'en retirer trois ans plus tard, sous la première présidence de Donald Trump. L'accord, qui expire en octobre 2025, soit dix ans après l'entrée en vigueur du texte, prévoit la possibilité de rétablir les sanctions internationales si l'Iran ne se conforme pas à ses engagements.



































Rfi