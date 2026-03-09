Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Une instruction menée par le tribunal de Pikine-Guédiawaye



Tout est parti d’une délégation judiciaire confiée par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye aux éléments de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Chargés de faire la lumière sur ce dossier sensible, les gendarmes ont multiplié les investigations et les interpellations.



À ce stade de la procédure, souligne Libération, le magistrat instructeur a déjà délivré 37 mandats de dépôt, preuve de l’ampleur de l’affaire et du nombre important de suspects impliqués.



Parmi les développements récents figure notamment l’inculpation de quatre personnes interpellées à Thiès lundi dernier, venues s’ajouter à la longue liste des suspects déjà arrêtés.





Un nouveau suspect arrêté dans la « Cité du Rail »



L’enquête a connu un nouveau tournant jeudi, lorsque les enquêteurs ont procédé à l’arrestation d’un autre membre présumé du réseau dans la ville de Thiès, surnommée la Cité du Rail.



Selon Libération, ce suspect devrait être présenté au juge ce lundi, en même temps qu’un autre individu arrêté le lendemain à Dakar, également cité dans cette affaire.





Les aveux d’un suspect nommé Saliou



Le deuxième suspect, identifié sous le nom de Saliou, aurait été confronté à des éléments techniques jugés accablants recueillis par les enquêteurs.



Toujours d’après Libération, il aurait fini par passer aux aveux, reconnaissant être lui aussi un « Yoss » de Pape Cheikh Diallo et d’Ibrahima Magib Seck.



Selon ses déclarations, les relations qu’il entretenait avec ces derniers étaient rémunérées, affirmant qu’ils lui versaient de l’argent pour avoir des relations sexuelles avec lui.





Vers d’autres arrestations ?



Les révélations de Saliou pourraient désormais ouvrir la voie à de nouvelles interpellations. Les enquêteurs continuent en effet d’exploiter les informations obtenues lors des auditions afin de remonter toute la chaîne des personnes impliquées.



À ce stade, indique Libération, quarante personnes ont déjà été arrêtées depuis le déclenchement de cette vaste enquête, ce qui laisse entrevoir un dossier particulièrement complexe.



































































dakaractu