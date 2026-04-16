Résolution contre la restructuration de la dette : l’Assemblée nationale retient le 15 mai

L’Assemblée nationale a enfin choisi une date pour l’examen du projet de résolution visant à soutenir le gouvernement sur la question de la non-restructuration de la dette. Initialement prévu en mars, cet examen avait été reporté sans date précise. Près d’un mois après, l’Assemblée nationale a retenu une date. Selon Les Échos, l’Assemblée nationale a décidé de la tenir le 15 mai. Ce projet de résolution, qui porte spécifiquement sur la « non-structuration de la dette », constitue une initiative parlementaire importante.



La « non-structuration de la dette » à laquelle fait référence le projet de résolution, constitue une manière pour les parlementaires de donner les arguments devant les institutions internationales comme le FMI afin de ne pas pousser le Sénégal vers la restructuration. En d’autres termes, les députés entendent se positionner clairement contre toute opération de rééchelonnement ou d’annulation partielle de la dette publique, que certains experts jugent inévitable au regard des déséquilibres budgétaires.





















































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