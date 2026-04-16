L'influenceur anti-occidental Kemi Seba, recherché par le Bénin, a été arrêté en Afrique du Sud

L'influenceur béninois Kemi Seba, connu pour ses diatribes anti-occidentales visant en particulier la France et les autorités béninoises, est aux arrêts depuis lundi en Afrique du Sud, en compagnie de son fils.



La police sud-africaine, qui en a fait l'annonce, précise que Kemi Seba souhaitait passer illégalement par le Zimbabwe avant de se rendre en Europe, lorsqu'il a été interpellé.



Trois personnes en tout ont été interpellées, précise-t-elle : Kemi Seba, son fils âgé de 18ans Khonsou Seba Capo Chichi, et un certain François Van Der Merwe présenté comme un facilitateur payé pour les aider à traverser le fleuve Limpopo et à se rendre au Zimbabwe.



Les trois ont été interpellés dans un centre commercial de Pretoria, puis présenté le 15 avril à un juge. Lors de leur arrestation, des téléphones portables ont été saisis ainsi que plus de 16 000 euros en liquide, selon le communiqué.







Une extradition vers le Bénin ?



La police sud-africaine présente Kemi Seba, également détenteur d'un passeport diplomatique nigérien, comme un fugitif recherché en France et au Bénin, son pays d'origine, où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour incitation à la rébellion et atteinte à la sureté de l'État. Il avait mis en ligne des vidéos triomphales durant les premières heures du putsch du 7 décembre 2025, finalement déjoué.



Placés en détention provisoire, les trois hommes doivent comparaitre le 20 avril. Kemi Seba pourrait être extradé vers le Bénin. Une procédure en ce sens étant en cours, informe la police sud-africaine.































Rfi