Des drones ukrainiens visent Saint-Pétersbourg, la Russie promet de riposter

La raffinerie de pétrole russe de Saratov est à l'arrêt depuis le 31 mai à la suite de dégâts causés par une attaque de drone, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.



Dimanche, le gouverneur de Saratov, Roman Busargin, a déclaré que des infrastructures civiles ont été touchées, sans donner plus de détails. La seule unité de distillation de brut de la raffinerie est à l'arrêt depuis le 31 mai, ont indiqué ces sources. Le propriétaire, l'entreprise Rosneft, n'a pas souhaité réagir publiquement.



Les réparations pourraient prendre environ deux semaines, ont ajouté les sources proches du dossier. Le carburant provenant de la raffinerie de Saratov n'a pas été proposé à la vente sur la Bourse internationale de Saint-Pétersbourg cette semaine.



La raffinerie avait également cessé ses activités après une attaque de drone en mars. En 2024, l'usine a traité 5,8 millions de tonnes de pétrole, soit 2,2 % des activités de raffinage en Russie, produisant 1,2 million de tonnes d'essence, 1,9 million de tonnes de diesel et 1 million de tonnes de fioul.