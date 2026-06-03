La Russie "de plus en plus désespérée" face aux agissements ukrainiens rapporte le secrétaire général de l'Otan

Le chef l'Otan, Mark Rutte, a estimé mercredi lors d'une visite à Kiev que la Russie était "plus en plus désespérée" face à l'Ukraine, qui "continue de tenir bon" plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.



"Alors que l'Ukraine continue de tenir bon, d'innover et de remporter des victoires sur le champ de bataille, la Russie est de plus en plus désespérée", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.