Ressources naturelles: Paradoxe du Sénégal, Riche en ressources naturelles et Mendiant international

Le Sénégal exporte des phosphates, de l’acide phosphorique, des sables titanifères, zircon et autres, de l’or et demain du pétrole, du gaz naturel et du fer.

Le citoyen se demande pourquoi mendier pour numériser l’Assemblée nationale avec toutes ses richesses. D’abord une question de mentalité. Macky Sall comme Moustapha Niasse ne croient pas en Nous, Peuple Sénégalais. Chez eux, c’est l’extérieur qui doit développer le Sénégal, d’où leur fétichisme de la coopération internationale.



Alors que Macky Sall paie un million de dollars à l’agresseur DSK dans des paradis fiscaux, il mendie quelques millions de dollars à la Corée du Sud pour refaire l’Assemblée nationale. Et Moustapha Niasse de nous l’annoncer fièrement comme un succès. Quelle honte! En 1960, la Corée du Sud n’était guère plus développée que le Sénégal.





La différence, le Général Park s’est engagé dans l’industrialisation de son pays. Il nous vend aujourd’hui sa technologie. Ici le Système organise les flux financiers illicites dans des paradis fiscaux, l’évasion fiscale.



Le Sénégal incapable de trouver quelques millions de dollars pour l’AN, symbole de la souveraineté populaire, je n’y crois pas. Macky Sall a bien trouvé 60 milliards pour son avion personnel.



Par Mamadou Lamine Diallo, Pdt Tekki, député