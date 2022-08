Résultats provisoires des législatives 2022 : Yewwi-Wallu ratisse, Benno résiste

Les premiers résultats des élections législatives tenues hier, dimanche 31 juillet, placent l’inter-coalition Yewwi-Wallu à la tête de moult départements à l’intérieur du territoire national mais aussi dans la diaspora. Plusieurs localités remportées par la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, lors des dernières élections locales, sont tombées sous l’escarcelle de cette coalition de l’opposition. Il s’agit entre autres de Saint-Louis, Sédhiou, Thiès et Tivaouane pour ne citer que ces localités. Outre ces départements, l’alliance de l’opposition a également conforté sa suprématie sur l’ensemble des cinq départements de la région de Dakar, en surclassant la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque. Il en est de même pour Mbacké, Ziguinchor, Oussouye et Bignona, Bambey, Saraya pour ne citer que ces localités. Dans la région de Louga, les premières tendances donnent également à l’opposition une avance par rapport à la coalition au pouvoir au niveau des départements de Kébémer et de Louga que Benno dit également avoir remporté. Outre ces localités, l’inter-coalition Yewwi-Wallu a également remporté près de huit départements de la diaspora.



AMINATA TOURE, TETE DE LISTE NATIONALE DE BBY



« Notre victoire sans appel »



Comme ce fut le cas lors des élections législatives de 2017, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré est montée au créneau tard dans la nuit d’hier, dimanche, pour clamer la « victoire sans appel» de la coalition majoritaire à l’issue de ces élections législatives. S’exprimant lors d’un point de presse depuis la permanence nationale du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), Aminata Touré a tenu à rappeler que le Sénégal compte au total 46 départements avant d’annoncer que sa liste a remporté au total 30 départements en citant des résultats à sa possession sans donner de détails sur le nombre de suffrages. Il s’agit entre autres des départements de Diourbel, Fatick, Foundiougne, Gossas, Mbirkilane, Ranérou, Dagana, Podor, Tamba et Mbour.



Mais aussi de Kaffrine, Kounghuel, Malem Hodar, Guinguinéo, Kaolack, Nioro, Kédougou, Salémata, Kolda, Medina Yoro Foula, Vélingara, Louga, Linguère, Kanel et Matam., Bounkiling, Goudomp, Bakel, Goudiry, Koumpentoum. A ces départements, elle ajoute trois départements de la diaspora dont l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centre. Revenant sur les localités perdues, notamment les quatre départements de la région de Dakar, Mimi Touré tout en félicitant ses camarades de coalition qui se sont battus à fond malgré la défaite, dit comprendre le message des populations de toutes ces localités perdues.









































Sud Quotidien