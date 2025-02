Retour d'exil- "Mc Niass" attendu à Dakar dans les prochaines heures

Selon des informations de dakarposte, le guide religieux Niassène, Baye Mbaye Niass, dit MC Niass, sera de retour au Sénégal.



En effet, il nous revient que ce marabout est attendu ce vendredi à Dakar. Du moins, sauf revirement.



Pour rappel, Mc Niass avait quitté le Sénégal pour aller s’établir aux États-Unis, laissant entendre, qu'il serait victime de menaces de mort. " Je me suis réfugié aux Etats-Unis car des personnes du régime de Macky Sall veulent ma peau" disait-il dans un passé récent.



La vidéo, derechef, publiée , à l'actif de Senego, en dit long sur ces fameuses révélations.



Très actif, il y'a de cela quelques années sur la toile, c’est dans un live sur Facebook devenu viral sur les réseaux sociaux que le marabout de la célèbre masseuse Adji Sarr, a fait cette révélation.



Le plus jeune fils de Ibrahima Niass raconte qu’il est parti s’installer aux USA pour sauver sa vie.



"On est en train de dire partout que l’Etat a fait plein de choses dans les cités religieuses. On dit que les chefs religieux sont insultés sur les réseaux sociaux. Au même moment, le fils de Baye Niass est menacé de mort. Je suis victime d’insultes, depuis que j’ai eu le courage de dire la vérité sur l’affaire Sweet Beauté", a-t-il confié. A l’en croire, il a perdu sa quiétude depuis sa rencontre avec le magistrat instructeur.



"Depuis que j’ai remis les enregistrements au Doyen des juges qui m’avait convoqué, je ne cesse de recevoir des menaces de mort de la part d’hommes du pouvoir en place. C’est pourquoi je suis ici pour sauver ma vie", affirmait Mc Niass qui se promenait dans les rues de New-York.