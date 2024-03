Retour de la "Oumra"- Le Président Mbagnick Diop revient au bercail après son petit pèlerinage

C'est connu: Pour les dirigeants d’entreprise, à l'image du Président Mbagnick, pour qui le temps c’est de l’argent; donc pas une journée à perdre et certainement pas le temps de se remettre d’un décalage horaire avec une petite sieste. Pour voyager, Je dois donc arriver fraîche et dispose, le veston bien repassé et surtout bien reposée pour avoir les idées claires.



Enregistrement prioritaire: au lieu de l’éternelle attente en ligne avec nos valises entre les serpentins interminables faits de poteaux et de bandes de tissus ou devant les machines d’enregistrement qui vous redemandent trois fois votre passeport, nous voilà déjà au comptoir et en cinq minutes nos bagages sont enregistrés. On a même droit à un surplus de poids sans frais pour nos valises. Merci et bon vol!



Le Lounge : puisqu’il faut se présenter trois heures à l’avance pour un vol international et qu’il nous reste maintenant 2h55 à perdre, l’espace VIP auquel nous donne droit la classe affaires est une bénédiction. Un véritable oasis, où l’on se retrouve dans une ambiance feutrée, confortable et chic. On profite de ce temps, au lieu d’être assis en rang d’oignon, pour prendre un verre, déguster un repas léger, rédiger ou discuter affaires. Tout est à volonté et c’est compris dans le prix. On peut aussi regarder les avions décoller par les immenses fenêtres et rêvasser, le grand luxe.