Retour du poste de PM : l'Assemblée nationale sera saisie avant le 15 décembre

L'Assemblée nationale va statuer sur le projet de loi portant restauration du poste de Premier ministre ce 15 décembre.



Elle sera saisie avant cette date en procédure d'urgence comme mentionné par Seneweb dans son premier texte sur la question.



Il faut noter que la décision a été prise en conseil des ministres et va, selon le communiqué, adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique. Elle va s'accompagner d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif.







































seneweb