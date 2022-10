Retour en force de Mamour Diallo- La rançon de la patience

Comme disait un mortel, aux antipodes des têtes de linotte, la patience est la marque de fabrique des forts; elle aplanit bien des fois les difficultés, met un baume sur les blessures et garde encore l'espérance aux jours sombres.



La nomination de Mamadou Mamour Diallo à la tête de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) peut se résumer en un mot: la rançon de la patience.

En effet, l'ex patron des domaines du Sénégal, énarque incontesté, a été patient et endurant.

Que n'a t'on lu ou entendu concernant cet illustre fils du Ndiambour? Il aurait chipé des milliards de nos pauvres sous dévalués... et tutti quanti.



Force est de le reconnaitre: endormis, nous le sommes tous, à des degrés différents, endoctrinés par les innombrables discours d'opposants concernant ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire des 94 milliards".



Accusé à tort, trainé dans la fange allusion faite à ce détournement présumé de 94 milliards de francs cfa, le temps, meilleur juge, a fini par lui donner raison.

En effet, -pour la gouverne de ceux qui ne suivent pas le train de l'actualité- la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur le scandale dit des 94 milliards, chargé de fouiner sur cet "esclandre", a, depuis longtemps bouclé son rapport.



Devant la presse, cette commission a dévoilé, au vu et au su de tout le monde, le contenu de ses conclusions.

Ouf de soulagement pour Mamour Diallo et Cie (sa fratrie, ses amis, militants et sympathisants)!



Dans ce rapport, il n’est nullement établi un détournement. Autrement dit, Mamour Diallo, l’ancien directeur des Domaines, a été totalement blanchi par l’enquête des députés.



Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. L'homme, cette pièce maitresse de l'APR, est restée stoïque. Armé de sa foi, ce talibé Cheikh a su supporter sa douleur. Sans murmure, l'ex Dg des domaines, constamment écharpé d'articles les uns plus orduriers que les autres, a, par on ne sait comme, résisté.

Solide comme le Roc, il avalé autant de couleuvres, mais, comme a t'on coutume de dire chez nous, "kou mougn, mouugn"



Et, parmi les vertus qui constituent la parure du musulman, on compte la Patience et l'Endurance à supporter les incommodités des autres pour l'amour de Dieu.



Mamour Diallo s'est armé de la patience. Qui n'est demeure pas moins la contrainte de l'âme à accepter ce qui lui répugne et à supporter avec stoïcisme, le mal qui l'atteint.



Un de ses proches collaborateurs nous soufflera que ce Lougatois, en bon musulman, s'est de tous temps, contraint à accomplir les actes de dévotion qui le rebutent. "Il s'y résigne fermement. Il se retient de commettre des péchés ou de les aborder, si ardent soit son désir de les commettre."



Notre interlocuteur de poursuivre: "Dans les épreuves, il se contient sans s'alarmer ni s'irriter, car, disent les philosophes, s'alarmer pour un mal déjà passé est une calamité et le faire pour une future probabilité, est une absurdité. S'emporter contre l'arrêt divin est une injure à Dieu, L'UNIQUE et le TOUT-PUISSANT. Mamour, me disait qu'il est constamment réconforté par le souvenir de Dieu et de la grande récompense accordée en prix à la dévotion. Il a présent à l'esprit également, que rien n'arrête le cours des desseins divins, que ses décrets sont équitables et irrévocables, que l'on se montre résigné ou non. Il sait que sa résignation lui procure récompense et que son emportement n'engendre que péchés. Et, croyez moi, vous verrez un retour en force de Mamour"





Edouard

clounjay@yahoo.fr