Retour en images sur la grande randonnée pédestre organisée par PASTEF Dakar, en présence du Président Ousmane SONKO

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 17 Mai 2026 à 15:34 modifié le Dimanche 17 Mai 2026 - 17:35

Une randonnée pédestre de haut niveau s'est déroulée avec succès ce dimanche 17 mai 2026, dirigée par Abass Fall, le coordonnateur de PASTEF pour le département de Dakar. Les images parvenues à la rédaction de dakarposte sont assez révélatrices !

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