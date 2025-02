Retrait des subventions : Les précisions du ministère des Sports

La note précise que « le ministère, en relation avec le Cnoss, procède chaque année, à une répartition des ressources budgétaires, selon la limite des moyens dont dispose l’État, pour accompagner les différentes équipes nationales devant prendre part aux compétitions internationales ». Ainsi, informe la cellule de communication du ministère des Sports, il est prévu, pour l’année 2025, un budget de 4,9 milliards de FCfa pour les compétitions internationales, dont 2,253 milliards de FCfa pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 de football. Une enveloppe bien en deçà de celle de 2024. Selon le ministère des Sports, « l’arbitrage budgétaire était à 7 milliards de FCfa dont 2,268 FCfa pour la prise en charge des compétitions de football ».



Sur ce montant, poursuit toujours le ministère, 212.467.200 de FCfa étaient réservés à la prise en charge des clubs, hommes et dames, engagés dans les compétitions interclubs africaines. De l’avis du ministère, l’État, avec la nouvelle orientation de la politique de développement du sport combinée aux investissements lourds consentis notamment sur la construction et l’entretien des infrastructures sportives, « a décidé de se concentrer exclusivement sur la prise en charge des différentes équipes nationales engagées dans les compétitions internationales ».



Toutes choses qui font que l’État, qui a toujours soutenu et accompagné tous les clubs engagés dans les compétitions africaines, « encourage les différentes fédérations sportives, notamment celles où la professionnalisation est déjà en vigueur, à travailler à mieux soutenir le développement de leur discipline au niveau local ».































