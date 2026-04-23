Retrait du bloc gazier Yakaar-Teranga : Ousmane Sonko arrache une “victoire majeure” sans contrepartie

« Une victoire majeure ». C’est ainsi que, sur ses réseaux sociaux, il a qualifié l’accord arraché à Kosmos Energy et Petrosen, obtenu « sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal. » Des mots qui résument dix ans de combat et une promesse politique tenue.



Pour Sonko, cette reprise est personnelle. Le bloc Yakaar-Teranga, « le plus prometteur de notre bassin sédimentaire à ce jour », avait été attribué à Frank Timis « dans des conditions pour le moins opaques sous le régime du Président Macky Sall. » Une épine dans le pied du Sénégal que le Premier ministre vient d’arracher.



Et il prévient : ce n’est qu’un début. « Tous nos actifs spoliés seront renégociés et, si nécessaire, recouvrés », lâche-t-il, avant de conclure avec une formule qui ressemble à un ultimatum : « D’autres suivront. Et la vérité avec eux. »













































































Le Soleil