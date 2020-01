Retrouvailles sans lendemain: pourquoi Wade a repris ses distances avec Macky Sall

En témoignent les derniers actes posés par Me Abdoulaye Wade avec le soutien du PDS à Nio Lank et les audiences accordées à plusieurs leaders de l’opposition. Et "L’Observateur" croit en savoir les raisons.



Le journal cite, en effet, la situation de Karim Wade toujours pas tranchée par Macky Sall. Le fils de l’ex-chef de l’Etat poursuivant son séjour d’exil à Doha. Il y a également le maintien de Oumar Sarr dans le dialogue politique, alors qu’il a été récusé par le Pds et Me Wade.



Par ailleurs, souligne le journal, l’attitude de Macky Sall qui consiste à adouber toujours un peu plus l’ancien président Abdou Diouf au détriment de son ex-mentor, ne serait pas du goût du pape du Sopi.