Réunion préparatoire de la 14e législature à Saly : Benno épuise 48h de discussions sans la question du perchoir, les élus quittent ensemble demain pour l’Assemblée …

Plus que quelques heures avant le jour tant attendu pour l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. Les nouveaux députés vont officiellement faire leur rentrée parlementaire pour la quatorzième législature. Mais déjà, la préparation des députés est entamée par les différentes coalitions représentées dans cette nouvelle législature.



Ce week-end, c’est en premier, la coalition Benno Bokk Yakaar qui s’est déplacée à Saly, pour y passer des heures d’échanges et de partage sur les mécanismes pour bien entamer ce quinquennat. La coalition présidentielle, avec sa majorité confortée récemment par le leader de Bokk Gis-Gis, reste déterminée à capaciter ses élus. Durant ces deux jours, aucune information relative à une quelconque procédure pour le déroulement de l’installation de demain n’a été véhiculée par la coalition Benno. Par ailleurs, la question de la présidence a été un sujet non débattu par la majorité.



Pour l’heure, Dakaractu est en mesure de révéler que tous les parlementaires de la coalition Benno Bokk Yakaar vont passer cette nuit à Saly pour quitter ensemble demain et regagner l’Assemblée nationale pour l’installation tant attendue...











































dakaractu