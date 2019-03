Rewmi : Le Colonel Kébé prend ses distances

S'achemine vers une brouille entre Idrissa Seck et le colonel à la retraite Abdourahim Kébé. Direct Info, qui parle de cette affaire, annonce le début de la fin du compagnonnage entre le militaire à la retraite et le Rewmiste en chef. La raison ? Le colonel Kébé lui reprocherait son indifférence et son peu d'implication depuis son arrestation jusqu'à sa libération.

Pis, sa famille dénonce le manque de reconnaissance d'Idrissa Seck vers son fils qu'il n'a même pas appelé au téléphone il était traîné dans la boue. Arrêté après un post sur Facebook appelant à la révolte après la publication des résultats provisoires de la présidentielle donnant Macky Sall vainqueur au premier tour, le colonel a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.