Riad Kawar sur les inondations: "C'est la faute de l'homme, pas de la nature ! Arrêtez de vous prendre pour des Dieux"

Je ne serai jamais contre la pluie... La terre a son moyen de fonctionnement qui nous permet de vivre.



Aux humains d'arrêter de se prendre pour des dieux à la place de Dieu, d'arrêter de construire dans des zones inondables, d'arrêter de tout bétonner, d'arrêter de déboiser.



Aussi d'arrêter de s'entasser dans une ville en construisant sur le moindre mètre carré disponible, d'arrêter de jeter par terre et obstruer les canaux et réseaux d'évacuation des eaux.



L'eau a de moins en moins de passages naturels. La situation actuelle est la faute de l'homme, pas de la nature !



Il a déjà plu à Dakar plus que cela dans le passé, et ce n'était pas aussi grave! Fuir la réalité, ce n'est que reporter l'échéance des conséquences en les aggravant.