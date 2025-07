Rosso Sénégal : la marche pour Vieux Talla Keïta dégénère en affrontements

Ce jeudi 03 juillet 2025 dans la matinée , dès 10h, les habitants de Rosso Sénégal sont descendus dans la rue pour exiger la vérité sur le décès de Vieux Talla Keïta. La manifestation, annoncée comme pacifique, a rassemblé parents, amis et habitants de la commune, tous unis dans la douleur et la quête de justice.



Les manifestants ont salué la réaction du président de la République, qui s’est exprimé sur l’affaire, et disent désormais attendre avec impatience les résultats de l’enquête en cours.



Mais à la fin de la marche, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de défense et de sécurité. Des affrontements violents ont été signalés, comme le montrent plusieurs images.



La tension reste palpable dans la localité, et les autorités appellent au calme en attendant les conclusions de l’enquête.

















































Igfm