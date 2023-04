Routes cahoteuses à la Médina- Le touchant message au Président Macky Sall du Médinois Boubs Baye Fall

Envoyer un message au président de la République, disons plutôt alerter celui qui préside aux destinées du pays est un acte citoyen.

C'est en partageant avec lui vos idées et votre expérience, que vous rendrez possible le progrès que vous attendez. Ce qu'a bien compris ce jeune Médinois répondant au nom de Boubs Baye Fall. Qui, dans ce message publié in extenso sur dakarposte, alerte le Président de tous les Sénégalais Macky Sall, au seuil de l'hivernage.



Comme vous le voyez sur ces images assez révélatrices, en raison des chantiers, la période hivernale, qui pointe déjà le bout du nez, s’annonce très difficile pour les habitants de la commune de Médina et environs.

Déjà, certains ménages et échoppes sur la rue 22 ont été impactés par les travaux, les routes cahoteuses etc....

A cette forte inquiétude s’ajoute l’insalubrité indescriptible, le chômage endémique des jeunes ... notés dans ce vieux fief qui a vu naître tant de sommités dont l'artiste multidimensionnel Youssou Ndour, le regretté Vieux Sing Faye, entre autres.













