Rufisque : 5 pêcheurs disparaissent en mer, leur pirogue introuvable

Une nuit. Une seule nuit. Doudou Niang et son équipe n'avaient pas prévu plus. Mais, depuis le lundi 03 février 2025, les 5 pêcheurs partis de Rufisque à 11 heures ne sont pas revenus. Doudou, propriétaire de la pirogue n°26337, devait débarquer le lendemain, le 04 février, mais il n'a plus donné signe de vie. Les pêcheurs ne sont pas revenus et n'ont pas appelé non plus. Introuvables, leurs familles alertent. Où sont passés Doudou Niang, Mohamed Niang, Yaya Diallo, Yoro Ba, et Mamadou Tine ? C'est la grande question qui taraude l'esprit de leurs parents et proches.





Ils sont originaires de Saint-Louis et Kaolack.





Abdoulaye Diouf, oncle du jeune Mamadou Tine, a peur de ne plus revoir son neveu. C'est d'ailleurs la même angoisse qui malmène l'entourage de ces jeunes pêcheurs. Au bout du fil, l'angoisse timbre la voix de Diouf. « Les familles s'inquiètent et souhaitent l'implication de l'État et de ses démembrements pour avoir des nouvelles de ces enfants », implore l'homme. À la question de savoir si ces jeunes n'étaient pas sur la route des îles Canaries, l'oncle écarte cette possibilité : « Ce n'est pas une pirogue destinée à l'émigration. Ils étaient juste partis pêcher comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont de Saint-Louis, mais mon neveu est de Kaolack. En période de campagne, ils sont venus à Rufisque et étaient partis derrière Gorée, où ils vont souvent... »





L'alerte lancée, il incombe aux autorités de lancer leurs radars pour tenter de retrouver cette embarcation. C'est ainsi qu'elles pourront apaiser la douleur de ces familles dans l'angoisse.





























Seneweb