Russie: trois morts et 21 blessés dans un attentat à la bombe dans un café de Moscou

« Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes », a indiqué le Comité antiterroriste, cité par les agences de presse russes. Les trois victimes sont un client, la femme à l'origine de l'explosion et un agent de sécurité qui lui avait refusé l'entrée dans l'établissement.



« Des enquêteurs et des techniciens de la police scientifique (...) sont à pied d'œuvre sur place. Une expertise de la scène de l'incident est actuellement en cours », avait de son côté indiqué la police de la capitale.



Des chaînes Telegram russes ont diffusé des vidéos montrant de nombreux camions de pompiers et des ambulances sur les lieux.



La Russie a été la cible de nombreux actes terroristes par le passé, y compris à Moscou.



Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les services secrets ukrainiens ont revendiqué ou ont été accusés de plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats d'officiers militaires russes et de personnalités publiques soutenant le conflit.



Plusieurs généraux russes et responsables locaux installés par Moscou dans les territoires ukrainiens occupés ont été tués ou blessés dans des attentats à la bombe ces dernières années.



En août 2022, Daria Douguina, fille de l'idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine, avait succombé dans l'explosion d'une voiture. En avril 2023, un blogueur militaire russe, Maxime Fomine, avait trouvé la mort dans celle d'une statuette piégée qui lui avait été offerte sur scène dans un café de Saint-Pétersbourg.