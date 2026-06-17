SAINT-LOUIS : LE BILAN DE L’EFFONDREMENT DE L’IMMEUBLE DE PIKINE PASSE À CINQ MORTS

Le bilan de l’effondrement d’un immeuble R+2 survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2026 au quartier Pikine, à Saint-Louis, s’est alourdi avec le décès d’un des blessés admis à l’hôpital régional. Le drame a désormais fait cinq victimes, plongeant la ville dans une profonde émotion.



En visite sur les lieux de la catastrophe, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. Il était accompagné du gouverneur de la région, Al Hassan Sall, du maire Mansour Faye, ainsi que de plusieurs autorités administratives et locales.



« Au nom du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées et leur exprime toute notre compassion dans cette douloureuse épreuve », a déclaré le ministre.



Selon le gouverneur de Saint-Louis, le bilan initial faisait état de quatre morts et de quatre blessés. Toutefois, l’un des blessés a succombé à ses blessures, portant le nombre de victimes à cinq. Parmi les personnes décédées figureraient notamment deux enfants du propriétaire de l’immeuble ainsi qu’un autre enfant qui lui avait été confié. Les autres blessés ont reçu des soins et ont pu regagner leurs domiciles.



Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, les autorités ont insisté sur la nécessité de renforcer la prévention des risques liés aux bâtiments vétustes. Le ministre de l’Intérieur a annoncé de nouvelles instructions visant à actualiser le recensement des constructions menaçant ruine, particulièrement à l’approche de l’hivernage.



« Cet accident nous interpelle collectivement. Le contrôle des normes de construction et la surveillance des bâtiments doivent être renforcés afin d’éviter de nouvelles tragédies », a-t-il souligné.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’effondrement. En attendant les conclusions des investigations, les autorités poursuivent l’accompagnement des familles touchées et des habitants du quartier affectés par cette catastrophe qui a profondément marqué la ville de Saint-Louis.

































Rts