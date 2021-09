SAINT-LOUIS : OUVERTURE D’UN ESPACE AMÉRICAIN AU CRDS

Le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a été doté d’un espace dédié aux Etats-Unis, dont l’inauguration a eu lieu ce mardi en présence de l’ambassadeur américain, Tulinabo S. Mushingi, et du recteur de l’UGB, Ousmane Thiaré.



Cet espace va aider au renforcement des relations entre les deux pays, a souligné le diplomate américain, estimant que son inauguration ’’augure de bonnes choses’’ dans ce domaine qui a enregistré "beaucoup d’avancées".



Selon l’ambassadeur américain, "Saint-Louis va retrouver son aura d’antan avec les perspectives d’exploitation du gaz au large" de ses eaux et la rénovation de son aéroport.



Après la signature par les deux pays de la deuxième phase du Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II), il s’agit désormais d’un échange dans le domaine culturel, a souligné Tulinabo S. Mushingi.



L’accord de don relatif à cette deuxième phase avait été signé le 10 décembre 2018 lors d’une visite officielle du secrétaire d’Etat américain d’alors, Mike Pompeo.



Le programme, doté d’une enveloppe de 600 millions de dollars US, soit 330 milliards de FCFA, comprend un don de 550 millions de dollars US du gouvernement américain et une contribution de 50 millions de dollars US de la partie sénégalaise.



Le recteur de l’UGB, Ousmane Thiaré, a mis l’accent sur les opportunités qu’offre cet espace pour les étudiants ainsi que les populations qui yviendront apprendre gratuitement l’anglais et s’imprégner de la culture américaine dans ces nouveaux locaux.



"Les Etats-Unis sont venus nous renforcer pour permettre aux jeunes de pouvoir éclore tout leur talent et être parmi les meilleurs", a de son côté déclaré Fatima Fall Niang, la directrice du CRDS.

































aps