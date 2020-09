SECTION DE RECHERCHES/ Le DG de l'AGETIP envoie 03 de ses collaborateurs devant les gendarmes ce mardi à 09 heures.

Le torchon serait-il en train de brûler entre le Directeur de l'Agétip et certains de ses collaborateurs ? Tout porterait à le croire. Selon des sources bien informées, El Hadj Malick Guèye est résolument décidé à régler ses comptes avec 03 d'entre eux.



En effet, c'est ce lundi qu'il a été déposer des plaintes contre les nommés Pape Bakary Fall, Doudou Fall et Magatte Babou. Ces derniers ont en effet reçu des mains des gendarmes de la Section de recherches, des convocations pour le mardi à 09 heures.



Une petite enquête permettra de comprendre que le DG et ses cibles entretenaient déjà des relations délétères. Ce qui n'a pas été sans conséquence pour celles-ci qui ont été, les uns après les autres, relevé de leurs fonctions respectives de chef de projet, de conseiller juridique et de contrôleur avant d'être mutés à des postes sans taches significatives.



Par rapport aux motifs de la plainte, tout semble peu clair. On parle de documents qui circulent et qui auraient fuité. Les 03 travailleurs (qui ne se reprocheraient rien) seraient incriminés par leur directeur qui soupçonnerait un coup fourré de leur part. Affaire à suivre...







































dakaractu