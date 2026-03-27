SÉNÉGAL : Iliman NDIAYE déclare forfait pour les deux matchs amicaux

"La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public que le joueur Iliman Ndiaye est déclaré forfait pour les deux [02] prochains matches amicaux Sénégal vs Pérou et Sénégal vs Gambie. Le joueur a une gêne au pied gauche, suite à une blessure contractée en club", indique la FSF dans un communiqué.



Pour rappel, les champions d'Afrique 2025 affrontent le Pérou demain samedi (16h GMT) au stade de France.



Mardi prochain, ils boucleront leur trève internationale par la réception de la Gambie au stade Abdoulaye Wade à 19h GMT.

























































Igfm