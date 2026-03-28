SÉNÉGAL: "ON NE LES LÂCHERA JAMAIS", LE MESSAGE FORT DE PAPE THIAW AUX 18 SUPPORTERS SÉNÉGALAIS ARRÊTÉS AU MAROC

Une ambiance de fête au coeur des polémiques. Malgré l'annonce fracassante de la CAF concernant la finale de la CAN 2025 - en donnant finalement la victoire sur tapis vert au Maroc - le Sénégal a brandi son trophée au coeur d'un Stade de France à guichets fermés ce samedi, pour le match amical des Lions de la Teranga face au Pérou. De quoi saluer la victoire sénégalaise dans cette rencontre (2-0) mais surtout communier avant et après le match.





En conférence de presse, Pape Thiaw s'est réjoui de cette ambiance: "Il faut féliciter les joueurs pour cette victoire devant ce beau public, merci à tout ce monde qui était là. Ce n'est pas facile de remplir le Stade de France alors qu'on ne joue pas contre la France", insiste le sélectionneur du Sénégal. "Bravo au public sénégalais, qui a vraiment montré qu'il aime son équipe. Ils se sont sacrifiés pour leur équipe. On l'a très bien vécu en voyant toute la diaspora sénégalaise présente dans ce beau stade mythique. Un match qui se solde sur 2-0 contre une bonne équipe du Pérou, je pense qu'on ne peut être que contents. Même s'il y a des choses à améliorer."



"Depuis qu'ils sont là bas, à chaque prière, je prie pour eux"



Le sélectionneur a aussi eu une pensée aux 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc: "Depuis qu'ils sont là bas, à chaque prière, je prie pour eux. On est de tout coeur avec eux, on ne les lâchera jamais, on se battra pour qu'ils retrouvent leurs familles. Ils étaient venus pour apporter leur plus et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Espérons qu'ils retrouveront leur famille le plus rapidement possible. Du courage à eux, on est derrière eux, tout ce qu'on peut faire on le fera."



Leur procès en appel s'était ouvert le 16 mars avant d'être finalement reporté au 30 mars. En première instance, ils avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour "hooliganisme", concernant les incidents en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc. Un match gagné en prolongation par les Sénégalais. Mais la CAF a décidé, le 17 mars, de donner la victoire sur tapis vert aux Marocains en raison des protestations des joueurs sénégalais, qui avaient quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire.





























































rmc