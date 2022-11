SÉNÉGAL : SADIO MANÉ FORFAIT POUR LA COUPE DU MONDE APRÈS SA BLESSURE AVEC LE BAYERN MUNICH

C'est une nouvelle qui ressemble plus à un terrible coup de massue pour le Sénégal. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi, Sadio Mané serait forfait pour la Coupe du monde au Qatar selon L'Equipe, information confirmée par Sport 1 notamment. "L'ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d'un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition", affirme le quotidien sur son site internet.



"Je ne peux pas dire précisément ce qu'il a. Il a pris un coup sur la rotule droite, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Je ne l'ai pas vu après le match, j'espère que ce ne sera pas trop grave", avait pourtant expliqué son entraîneur Julian Nagelsmann après la rencontre, dans l'attente des examens supplémentaires à réaliser mercredi. Ils ont visiblement été moins rassurants que prévu.



"Imaginez que la France perde Benzema. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier", a dit le patron de la Fédération sénégalaise, interrogé par l'AFP. "Nous attendons la consultation du département médical (du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu'on attende des infos fiables venant du club lui-même", a-t-il ajouté.

Les responsables sénégalais ont tenté de s'informer auprès de l'entourage du joueur qui leur a dit attendre lui-même une communication officielle de la part du club. "C'est notre joueur vedette, l'équipe avec Sadio Mané ou l'équipe sans Sadio Mané, ce n'est pas la même chose, mais on s'adapterait", a déclaré Augustin Senghor. Pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, qui doit annoncer sa liste pour le Qatar ce vendredi 11 novembre, le coup est rude à un peu plus de dix jours du premier match face aux Pays-Bas, programmé le 21 novembre à 17h.