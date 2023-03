SENSATION AU VÉLODROME : L'OM SORTI PAR ANNECY EN QUART DE FINALE APRÈS UN MATCH FOU

Il n’y aura pas quatre clubs de Ligue 1 dans le dernier carré de la Coupe de France. Car l’Olympique de Marseille, qui avait éliminé le PSG au tour précédent, est tombé face au dernier petit Poucet de la compétition. Pour la troisième fois de suite, Annecy est passé par la séance des tirs au but (2-2, 6-7 après tab), ce qui lui permet de rejoindre Lyon, Nantes et Toulouse. Il y a une forme de justice dans ce résultat, puisque l’OM était déjà au bord du précipice en étant mené 2 buts à 1 jusqu’à l’ultime seconde du temps réglementaire. Le jeune François-Regis Mughe avait maintenu son équipe en vie, mais Leonardo Balerdi a loupé sa tentative, offrant aux Hauts-Savoyards l'opportunité d’exulter dans un Vélodrome plein à craquer. Et, surtout, de devenir l’invité surprise des demi-finales de la Coupe de France.



Tout ça pour ça. Alors que la voie vers la finale, et un éventuel titre, paraissait royale après la victoire de prestige face au PSG, l’Olympique de Marseille est tombé sur plus solidaire et héroïque que lui. Car c’est peu dire que la qualification d’Annecy ne souffre finalement d’aucune contestation, au regard de la prestation d’ensemble. Les Hauts-Savoyards, certes dominés pendant la première période, ont suffisamment bombé le torse pour faire jeu égal avec un club d’une division supérieure. Et les Phocéens se sont peut-être vus trop beaux après l’ouverture du score de Jordan Veretout (1-0, 29e). Ils auraient même pu faire le break avant la pause, mais Ruslan Malinovskyi a encore touché les montants sur un coup-franc (41e).



VERETOUT, BUTEUR LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE POUR RIEN

Igor Tudor confiait avant la rencontre qu’il avait toutes les raisons de se méfier d’Annecy. Le second acte lui a donné raison, puisque les Hauts-Savoyards sont parvenus à renverser la vapeur en six petites minutes. Moïse Sahi Dion s’est montré opportuniste sur un contre rondement mené (1-1, 53e) et, dans la foulée, Kevin Mouanga s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un corner (1-2, 59e). Qu’importe le résultat final à ce moment-là, le match était déjà réussi pour Annecy, qui n’avait plus qu’à faire le dos rond pendant trente minutes, ce qui n’a pas été une sinécure dans un stade acquis à l’équipe adverse.



Mais les Hauts-Sayovards paraissaient invincibles. Même quand l’arbitre a accordé un penalty à l’OM après l’intervention du VAR pour une main dans la surface, Thomas Callens, spécialiste de l’épreuve, a écœuré Alexis Sanchez (85e). Les dernières minutes ont ressemblé à un supplice pour Annecy, qui a tenu bon jusqu’à la dernière seconde, moment choisi par François-Regis Mughe pour adresser un centre-tir qui a terminé sa course au fond des filets, avec beaucoup de réussite (2-2, 90e+6). Les émotions devaient être fortes pour les supporters marseillais, mais il y avait encore une séance de tirs au but à subir et, surtout, à réussir.



BALERDI ET NUNO TAVARES EN ÉCHEC

Elle a d’ailleurs plutôt bien débuté, Ahmed Kashi ayant lancé les hostilités en butant sur Pau Lopez. Callens a répondu à son homologue quelques tirs plus tard, en anticipant parfaitement face à Nuno Tavares (2-2). Les différents joueurs ont ensuite été très appliqués et précis dans leur frappe, poussant jusqu’à la mort subite et l’échec de Leonardo Balerdi (6-7). À l’arrivée, l’OM pourra s’en vouloir de ne pas avoir su tenir son rang face à un adversaire, certes appliqué, mais largement à sa portée. Après la défaite face au PSG en championnat, l’équipe de Tudor enchaîne un deuxième revers qui coûtera cher dans le bilan de la saison. Il y avait la place, et on n’est pas loin de la faute professionnelle.