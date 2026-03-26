SNHLM : Bassirou KÉBÉ dénonce des irrégularités et saisit la justice

Le directeur général sortant de la SNHLM, Bassirou KÉBÉ, a dénoncé ce jeudi 26 mars 2026 des acquisitions illégales de biens immobiliers au sein de la société, évoquant l’existence d’un groupe organisé impliquant certains agents, rapporte Seneweb.



Selon lui, ces derniers auraient contourné les procédures pour s’approprier des logements, allant jusqu’à utiliser les noms de proches, y compris de mineurs, pour en devenir propriétaires. Il affirme également que certaines opérations ont été validées en dehors des circuits officiels.



Face à ces faits, Bassirou KÉBÉ indique avoir saisi la justice pour « escroquerie » et « abus de biens sociaux ». Un rapport spécial a aussi été élaboré pour alerter la nouvelle direction.



Tout en dénonçant un « système corrompu », il défend son bilan et appelle à l’intervention des corps de contrôle de l’État, notamment l’Inspection générale d’État.



Ces révélations interviennent à la veille de la passation de service avec Abdourahmane DABO, prévue ce vendredi.







































Walf