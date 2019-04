SUPPRESSION DU POSTE DE PREMIER MINISTRE : Le PDS juge que c’est « sans intérêt »

Le président Macky Sall a annoncé la modification de l’ordonnancement des institutions de la république par la suppression du poste de premier ministre et préparé un projet de loi qui sera soumis à l’assemblée nationale pour adoption.



Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) considère que les raisons de rationalisation et d’efficacité évoquées pour justifier cette réforme placent le Président de la République au cœur des politiques publiques et engagent sa responsabilité directe et personnelle dans la conduite des affaires de l’état.



Une réforme de cette nature, volontairement dissimulée pendant la campagne électorale et délibérément détachée du champ du dialogue national tant invoqué par le Chef de l’Etat est sans intérêt pour le PDS.



Dakar, le 26 avril 2019

Oumar SARR

Coordonnateur et SGNA