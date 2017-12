Sa Thiès : « Ness, je croyais qu’il était devenu "Modou-Modou" aux USA »

Sa Thiès ne prend visiblement pas au sérieux Ness. Le lutteur qui, de retour des États-Unis, a mis en garde certains lutteurs dont le jeune frère de Balla Gaye 2. Pour Sa Thiès, Ness ne pourra absolument rien faire pour contrer sa monté vers les sommets. D’ailleurs Sa Thiès croit que Ness peine à donner de l’éclat à carrière qui n’a pas beaucoup évolué malgré les très nombreuses années dans l’arène.



« Je croyais que Ness était devenu Modou-Modou (Business­man) aux Etats-Unis (rire). Il y a longtemps que je ne l’ai plus revu. Pour parler sérieusement, ce n’est pas Ness qui pourra me freiner dans mon ascension. Au contraire, c‘est lui qui éprouve des difficultés pour atteindre la cour des grands. C’est un doyen de l’arène mais sa carrière n’a connu aucune évolution. Ness est au même niveau depuis qu’il a entamé sa carrière », a dit Sa Thiès.

Pour le lutteur de l’écurie Balla Gaye 1, Ness doit encore travailler davantage pour pouvoir même prétendre le croiser. D’ailleurs, leur combat n’est pas réclamé par les amateurs. « Je lui demande de redoubler d’effort pour mériter de me croiser. Je demande à Ness d’aller croiser les lutteurs de sa catégorie avant de penser se mesurer à moi. Mon combat contre Ness n’est même pas plébiscité par le monde de la lutte. Ça n’emballe pas les amateurs pour le moment », a expliqué Sa Thiès.

Buzzsenegal