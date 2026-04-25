Sa garde à vue prolongée, Ndeya Beauté, poursuivie pour escroquerie et abus de confiance, sera finalement déférée lundi prochain

Ndeye Fatou alias Ndeya Beauté n'est pas encore sortie de l'auberge. En effet, dakarposte, qui suit son cas comme de l'huile sur le feu, est en mesure de révéler que sa garde à vue a été finalement prolongée.



Interpellée jeudi dernier par les pandores de la brigade de recherches sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe, elle est tenue de payer pas moins de 48 briques à plus d'une dizaine de plaignants dans le cadre d'une tontine à son actif .



Aux dernières nouvelles, la dame sera présentée lundi prochain au maitre des poursuites (entendez le procureur de la République). Qui décidera de son sort.























njaydakarposte@gmail.com



