Sada Diallo Le Président du Mouvement Sicap Debout répond à Habib Sy

Habib Sy veut mettre en place le premier Groupement d'Intérêt Economique et Politique (G.I.E.P) du Sénégal.

En effet, il a pris l'initiative de mettre en place un pacte de l'opposition pour 2019 et a dévoilé la liste des futurs membres de ce groupement qui sera composé de Idrissa Seck, Mamadou Diop Decroix, Cheikh Bamba Dieye, les amis de Khalifa Sall et de Pape Diop.

Malheureusement, le premier Groupement d'Intérêt Economique et Politique (G.I.E.P) au Sénégal risque d'être mort-né car il sera impossible pour ces opposants d'être indéfiniment et solidairement responsables politiquement.