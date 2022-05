Sadio Mané, c’est confirmé

C'est ce que rapporte AS. Le journal espagnol et le quotidien allemand Bild rapportent que l'attaquant sénégalais quittera Anfield cet été, le second le plaçant au Bayern Munich. AS pense que Liverpool exigera plus que les 30 millions d'euros qui ont été cités pour lui en Allemagne, bien qu'il faille noter que son contrat expire dans un an seulement. Le mouvement de Mané aura probablement des conséquences sur le marché européen dans son ensemble. Si le Bayern Munich parvient à obtenir sa signature, cela pourrait précipiter le départ de Serge Gnabry ou de Robert Lewandowski.



Sadio Mané, départ programmé

Par conséquent, le FC Barcelone suivra de près la situation. Les Catalans ont été fortement liés à Lewandowski et semblent baser leur stratégie de transfert sur l'arrivée d'un attaquant vedette. Il ne fait aucun doute que le FC Barcelone aurait eu besoin d'un tel attaquant tout au long de la saison dernière, mais leurs efforts apparents pour faire venir le Polonais indiquent également un manque de confiance envers Ansu Fati ou Pierre-Emerick Aubameyang pour remplir ce rôle.