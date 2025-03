Saint-Louis : 229 migrants interceptés en mer, une Guinenne décédée

Jeudi, 6 mars 2025, la Marine nationale sénégalaise a secouru une pirogue transportant 229 migrants au large de Saint-Louis. Ces migrants, principalement des Sénégalais, mais aussi des Gambiens, Guinéens et Maliens, se dirigeaient vers les îles Canaries, selon Senegal7.





Malheureusement, une jeune femme guinéenne est décédée dans la pirogue et cinq autres personnes sont tombées malades. Une enquête est ouverte pour comprendre les causes du décès de la Guinéenne. Cette opération fait partie des efforts pour renforcer les patrouilles et lutter contre l’émigration clandestine, ainsi que pour démanteler les réseaux de passeurs.







































Rewmi