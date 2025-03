Saint-Louis : Baba Aïdara libéré sur ordre du directeur régional du Commerce

Placés hier mercredi en garde à vue, sur instruction du directeur régional du Commerce de Saint-Louis, le journaliste Baba Aïdara et le boulanger Mohamed Guèye ont été libérés ce jeudi, a appris Seneweb. Ils étaient poursuivis pour opposition à l'action d'agents assermentés dans l'exercice de leurs fonctions, invectives, injures et voies de fait.



"Objet : Demande de levée de garde à vue



Monsieur le Commissaire,



Conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, nous vous prions de bien vouloir procéder à la levée de la garde à vue des sieurs Baba AIDARA et Mohamed GUEYE", lit-on dans le courrier adressé au commissariat central par le directeur régional du Commerce de Saint-Louis.



En réalité, la police n'a fait qu'exécuter une demande de réquisition. Mais Baba Aïdara, propriétaire et gérant de la boulangerie Oumar Aïdara, et Mohamed Guèye, boulanger de profession, ont été arrêtés par les agents du service du commerce, conformément aux dispositions de l'article 107 de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur





























Seneweb