Saint-Louis / Législatives 2022 : Mary Teuw Niane appelle à voter Yewwi Askan Wi.

Après avoir annoncé sa démission du poste de de PCA de Petrosen Holding, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Pr Mary Teuw Niane semble avoir définitivement tourné la page BBY.



En effet, le candidat malheureux aux dernières élections locales à Saint-Louis, a décidé sur sa page Facebook, de voter et de faire voter Yewwi Askan Wi dans le département de Saint-Louis.



Estimant que ces élections sont cruciales et après avoir remercié Ousmane Sonko pour les propos aimables à son endroit, MTN invite les Saint-Louisiens à ne pas accepter que l'argent puisse changer leurs votes...



























