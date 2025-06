Saint-Louis : Un faux marabout interpellé pour chantage sexuel sur TikTok

Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes signalant un cybercriminel opérant sur le réseau social TikTok. Se présentant comme un marabout, il proposait des prières mystiques à ses victimes, prétendant les rendre riches. Selon les faits établis, le mis en cause sollicitait de ses victimes l’envoi de vidéos les montrant en train de se masturber, prétextant avoir besoin de sperme pour les rituels.



Une fois les vidéos reçues, il exerçait un chantage en menaçant de les publier sur un site pornographique, sauf contre une somme d’argent. Malgré les suppliques des victimes, les vidéos ont été mises en ligne. Grâce aux investigations techniques, les enquêteurs de la Division spéciale de la cybersécurité ont pu élucider cette affaire.



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits et a avoué avoir vendu les vidéos compromettantes à un administrateur de site pornographique pour la somme de 10 000 FCFA l’unité.



















































Le Soleil