Saly Portudal : match judiciaire entre Papy DJILOBODJI et son vigile

Un bras de fer judiciaire oppose l’international sénégalais Papy DJILOBODJI à son ancien vigile, Amdy DIAGNE. Les deux hommes se retrouvent devant le tribunal de Mbour, autour d’une affaire mêlant loyers impayés, contrat de location controversé et plusieurs millions de francs CFA en jeu. Le vigile est accusé d’avoir mis en location, sans autorisation, la villa du footballeur située à Saly Portudal, rapporte L’Observateur.



Mais pour Amdy DIAGNE, cette décision n’a rien d’un abus de confiance. Il affirme avoir agi pour récupérer sept ans d’arriérés de salaire. Engagé en 2018 pour assurer la sécurité de la résidence, Amdy Diagne explique qu’il percevait un salaire mensuel de 160 000 FCFA. Or, selon ses déclarations à la barre, il n’aurait été payé que le premier mois. Il dit avoir continué à travailler pendant sept ans sans rémunération, malgré de multiples tentatives pour contacter son employeur.



En octobre 2024, à bout de ressources, il aurait pris une décision radicale : signer un contrat de location de deux ans avec les joueurs du club Amitié FC – une équipe fondée par l’ancien international Demba BA. Montant mensuel du contrat : 700 000 FCFA. Une somme qu’il espérait utiliser pour compenser les 13 millions de francs CFA qu’il estime lui être dus. Lorsque Papy DJILOBODJI apprend la nouvelle en mai 2025, il tente de reprendre possession des locaux et exige le départ du vigile. Ce dernier refuse catégoriquement de quitter la villa sans être payé, selon les informations relayées par L’Observateur. Le différend prend une tournure pénale. Le footballeur dépose plainte, et Amdy DIAGNE est arrêté puis incarcéré à la prison de Mbour.



A l’audience, Papy DJILOBODJI soutient que son vigile aurait déjà encaissé 5,6 millions FCFA grâce aux différentes locations, sans compter des séjours touristiques précédents. Le parquet, lui, a requis l’application stricte de la loi.



Le verdict est attendu le mardi 3 juin, précise L’Observateur.

















































Walf