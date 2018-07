Samuel Sarr entendu aujourd’hui

Selon nos informations, Samuel Sarr sera interrogé ce jour par la Commission Janneh, chargée de faire la lumière sur les crimes financiers de l’ancien dictateur Yaya Jammeh.

Seulement, l’interrogatoire se fera à partir de Dakar puisque l’ancien ministre de l’Energie sous Wade sera entendu par vidéoconférence. Convoqué pour ce 19 juillet à Banjul, ce candidat déclaré à la Présidentielle avait fait savoir à la commission que pour des rai- sons professionnelles, il ne pouvait pas faire le déplacement avant de proposer la date du 22. Une proposition qui n’a pas agrée la Commission qui a proposé cette alternative. Qui plus, Samuel Sarr leur faisait remarquer que jusqu’à ce jour, il n’a pas reçu une convocation dû- ment transmise à Dakar. Pour rappel, la commission compte entendre Samuel Sarr sur deux points : le contrat de pétrole entre la Gambie et le Nigéria dont il a été le facilitateur et un autre contrat de vente d’électricité dénommé Gampower. Ces contrats datent de...1996 et curieusement la commission Janneh s’y intéresse subitement pour on ne sait quelle raison.

D’ailleurs, l’ancien directeur général de Nawec, Mustapha Corr, avait été interrogé par la commission qui voulait coûte que coûte savoir si Samuel Sarr était actionnaire dans Gampower, le producteur privé qui vendait l’électricité à la Gambie. Corr avait affirmé que, dans tous les cas, ce contrat a été résilié pour ce qu’il en savait. Tout en indiquant à la commission des pistes qui conduisaient directement vers Mohamed Bazzi. Ce ressortissant libanais, qui vient d’être fiché par les états-Unis comme un financier du Hezbollah, était au cœur de toutes les magouilles de Yaya Jammeh dans le secteur de l'énergie et des Mines. A plusieurs reprises, Bazzi a été entendu par la commission Janneh. Curieuse- ment, les mauvaises langues de Banjul disent que Bazzi est encore en relation avec le régime de Barrow cité de plus en plus dans des scandales financiers.

A côté de Bazzi, on retrouve un autre Libanais au cœur de la mafia de Jammeh : Tony Ghattas qui ne semble pas inquiété mal- gré les preuves manifestes réu- nies par la commission.

Fait assez grave : le 21 février 2017, alors qu’il était en exil, Yahya Jammeh a fait virer 142.000 dollars vers le Sénégal en passant par un compte ou- vert à la GtBank de Gambie au nom de Alhamdullilah Petrol And Mineral (APAM) Co Ltd. Officiellement, cette société qui régnait sur les minerais gambiens appartient à Tony Ghattas.

Mais ce dernier a admis devant la Commission d’enquête mise en place par les autorités gambiennes qu’il n’était qu’un prête- nom. Selon sa déposition, il était au Sénégal lorsqu’un coup de fil du cabinet présidentiel lui a in- formé qu’il était nommé Directeur général de APAM. Même s’il fait part de ses regrets aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que cet habitué du Dakar Poker Tour a été au centre du système de prédation mis en place par Jammeh puisque

APAM avait l’exclusivité pour ex- porter vers la Chine le zircon gambien.

Face à la Commission, le directeur général de GTBank, Bolaji Ayodele, a détaillé quelques transferts effectués à partir du compte de APAM : le 4 août 2016, Toni Ghattas a retiré 6 000 $;le10août2016,33000£ont été transférés ; le 19 août 2016, 30 000 $ ont également été reti- rés ; le 29 août 2016, le montant de 40 000 dollars a été retiré par Toni Ghattas ; le 11 mars 2016, 122 millions de FCfa ont été transférés au Sénégal après un vire- ment de 63 millions vers notre pays suivi d’un autre de 42 mil- lions de FCfa.

Le 21 février, alors qu’il était en Guinée équatoriale, Jammeh a encore fait transférer 142.800 dollars au Sénégal.

Au stade actuel de ses investigations, la Commission d’enquête a établi que ces trois dernières années, l’ancien homme fort de Banjul avait volé, grâce à la main mise sur tous les secteurs de l’économie, quelques 147 mil- lions de dollars.

Une partie de ces fonds a été blanchie dans l’immobilier dans le Maryland, au Maroc, en Europe... Dans tous les cas, l’audition de Samuel Sarr intervient au mo- ment où la commission Janneh est touchée par le malaise. En effet, le secrétaire exécutif avait dénoncé les dérives d'un des membres avant d’être démis de ses fonctions par le ministère de la Justice.





Cheikh Mbacké Guissé