Sandiara : Le ministre Serigne Gueye Diop, accusé de confiscation d’ambulance, la restitue finalement

Une affaire de confiscation d’ambulance a éclaté lors de la cérémonie de lancement des travaux de la maternité de Louly Ndia, un village de la commune de Sandiara, présidée par le maire Aliou Gning la semaine dernière.



Les populations ont vivement réclamé la restitution de l’ambulance offerte à la commune par le Service d’incendie et de secours des Yvelines en France. Elles ont dénoncé le fait que Serigne Gueye Diop, actuel ministre de l’Industrie et du Commerce, ait utilisé son statut d’ancien maire et son pouvoir en tant que ministre pour confisquer l’ambulance, arrivée au port depuis novembre 2024. Selon les habitants, il aurait refusé de la remettre à l’actuel maire.



Cet acte a suscité une vive indignation, d’autant plus que la commune de Sandiara souffre d’un manque criant d’ambulances. De nombreux postes de santé, comme ceux de Louly Bentegné, Louly Ndia ou Ndolor, en sont dépourvus, rendant cette situation d’autant plus inacceptable.



Face au tollé général provoqué par cette affaire, le ministre a finalement décidé de convoyer l’ambulance à Sandiara aujourd’hui. Cependant, selon des sources de *Dakaractu Mbour*, au lieu de la remettre directement au maire, il l’a confiée au 4ème adjoint, une décision qui a suscité des interrogations et des critiques supplémentaires.















































Dakaractu