Sandiara : un homme tue son père et ne comprend pas pourquoi

A Sandiara, un homme a tué son propre géniteur. Les faits ont eu lieu le 17 novembre 2020 à Sinthiou Godaguéne, dans le Sandiara et ont été jugés par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Mbour.



L’accusé, D. Séne a asséné à son père un coup de barre de fer à la tête avant de lui trancher la gorge. Qu’est‐ce qui a poussé l’accusé D. Séne à ôter la vie à son père ? Lui‐même arrive mal à se l’expliquer. « Mon père était mon ami. Je ne peux pas comprendre que je l’ai tué. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. C’est la volonté divine », a déclaré l’accusé, selon le Témoin qui rapporte les débats d’audience dans son édition de ce mardi.





Selon l’avocat de la défense, son client était en proie à des troubles psychiques, ce qui serait la cause de ce parricide. « Quel esprit saint peut se permettre de tuer son propre père ?», s’interroge‐t‐il. Seulement, le rapport médical du médecin révèle qu’en dépit des troubles psychiques dont il souffrait, D. Séne était bien conscient au moment

des faits.



Pourtant, le certificat médical révèle que « l’état de santé mentale de l’accusé est un danger aussi bien pour lui‐même, que pour son entourage. En tout cas, D. Séne, interrogé sur le mobile de son crime, a déclaré que son père voulait « lui ôter son âme » Le délibéré est attendu le 15 mai.





































Walf