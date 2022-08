Sangalkam/Inondation de la Sicap Belleville : les populations avaient pourtant alerté.

Les inondations de la cité Belleville de Sangalkam, sont généralement causées généralement par l’eau drainée dans les localités comme Kounoune et environs. D’après le président du collectif, elles sont la cause de nombreuses pertes de maison et ont rendu la majeure partie des routes de la localité impraticables, surtout qu'elles causent de nombreuses maladies saisonnières et les risques de noyade sont de plus en plus probables.

Pour éviter une invasion d’eau, ces populations avaient sollicité depuis plusieurs mois une prise en charge immédiate du fléau, avant le débat de la saison des pluies. Elle avaient à cet effet adressé des lettres à la présidence de la République, aux autorités de la Sicap et aux autorités locales. Mais selon toute vraisemblance, ces nombreuses alertes sont tombées dans l'oreille de sourds. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la zone, font vivre un véritable cauchemar aux populations. L'eau a pris totalement le contrôle des maisons, rues et autres terrains vagues...