Santé au Jolof : l’œuvre salutaire et discrète de l’honorable El Malick Ndiaye

Dans l'ombre protectrice de la discrétion, les grandes âmes accomplissent des œuvres qui éclairent le quotidien des populations. C’est précisément sous le sceau de cette modestie chrétienne et musulmane qu'El Malick Ndiaye, ancien président de l’Assemblée nationale, vient de poser un acte d'une haute portée humanitaire en offrant un scanner de dernière génération à l’hôpital Maguette Lô de Linguère.



Cette information, parvenue à la rédaction par le canal de sources particulièrement avisées, résonne comme le dénouement d’une longue attente. Depuis de nombreuses années, l'absence d’une telle infrastructure médicale constituait une doléance majeure et douloureuse pour les habitants du Jolof. En y répondant favorablement, l'homme d'État ne soulage pas seulement un système de santé local éprouvé ; il redonne dignité et espoir à toute une communauté.



Fidèle à sa réputation d'homme de l'ombre, El Malick Ndiaye a choisi d'agir sans l'apparat des cérémonies officielles ni le fracas des trompettes médiatiques. Ce choix de l'effacement, dicté par une profonde foi et les préceptes d'une charité pure, confère à son geste une élégance rare.

Pour les « Jolof-Jolof », résidents comme expatriés, ce don salutaire marque le début d'une ère nouvelle pour la prise en charge médicale régionale, transformant la gratitude en unanime hommage.

