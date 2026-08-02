Magal de Touba 2026 : Le bilan tragique des accidents de la route s'élève à 21 décès

TOUBA – En marge des célébrations du Grand Magal de Touba, la ferveur religieuse s'accompagne cette année encore d'un lourd tribut sur les axes routiers menant à la ville sainte. Selon le dernier bilan officiel communiqué ce dimanche par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), 21 personnes ont perdu la vie, principalement en raison de drames de la circulation.



Le lieutenant Djily Diouf, responsable de la communication du détachement de la BNSP, a fait état de 309 interventions des équipes de secours. Ces opérations ont permis de prendre en charge un total de 524 victimes. Parmi elles, 503 blessés ont été assistés et évacués vers les structures sanitaires, tandis que 21 corps sans vie ont été dénombrés.



Les accidents de la circulation routière constituent, sans surprise, la cause majeure de ces interventions, représentant à eux seuls 221 sinistres. Ces collisions et sorties de route ont impacté 472 usagers, occasionnant le décès des 21 victimes mentionnées.





Une assistance humanitaire et médicale de proximité



Au-delà de leur mission de secours d'urgence, les soldats du feu déploient un important dispositif logistique pour accompagner les millions de fidèles. Le détachement de la BNSP a ainsi assuré la distribution de 937 mètres cubes d'eau potable aux populations locales et aux pèlerins. De plus, 138 consultations médicales gratuites ont été dispensées au sein des postes de secours avancés.





Appel pressant à la vigilance et à la prudence



Face à la densité exceptionnelle de la foule aux abords de la Grande Mosquée et sur les artères principales de Touba, les autorités alertent sur les risques accrus de bousculades. Le lieutenant Diouf exhorte les fidèles à restreindre leurs déplacements dans les zones de forte convergence et invite instamment les parents à une surveillance rigoureuse des enfants de moins de cinq ans.



Enfin, face aux risques d'incendie inhérents aux installations temporaires, la BNSP appelle les responsables des cuisines collectives à faire preuve d'une vigilance accrue. L'accent est mis sur l'interdiction des feux nus laissés sans surveillance et sur le respect strict des consignes de sécurité incendie pour éviter que le deuil ne s'ajoute à la ferveur de ce grand rassemblement spirituel.

